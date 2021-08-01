ندوة علمية حول المشروعات الصغرى والمتوسطة بمنطقة البطنان في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 01 أغسطس 2021, 06:16 مساء
فعاليات الندوة العلمية حول المشروعات المتوسطة والصغرى بمنطقة البطنان في طبرق. (الإنترنت)

نظم مركز البحوث والدراسات العلمية، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة طبرق، اليوم الأحد، ندوة علمية بعنوان «المشروعات الصغرى والمتوسطة في منطقة البطنان.. الواقع والتحديات»، برعاية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بطبرق، والغرفة الاقتصادية الليبية- المصرية المشتركة.

وبحسب المركز الإعلامي لجامعة طبرق فإن الندوة حضرها الفريق الاستشاري لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين ورجال الأعمال ومديري وموظفي المصارف.

وشهدت الندوة إلقاء تسع أوراق علمية، شارك بها أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج جامعة طبرق، إضافة إلى حلقة نقاش شارك فيها الحضور، وقد خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات بخصوص المشروعات الصغرى والمتوسطة في منطقة البطنان.

وأضاف المكتب الإعلامي لجامعة طبرق أن الفريق الوزاري الذي حضر فعاليات الندوة أثنى على موضوعها ومحاورها، ووعد بتقديم الدعم في سبيل تنظيم مؤتمرات وأنشطة علمية في هذا المجال.

فعاليات الندوة العلمية حول المشروعات المتوسطة والصغرى بمنطقة البطنان في طبرق. (الإنترنت)
فعاليات الندوة العلمية حول المشروعات المتوسطة والصغرى بمنطقة البطنان في طبرق. (الإنترنت)
فعاليات الندوة العلمية حول المشروعات المتوسطة والصغرى بمنطقة البطنان في طبرق. (الإنترنت)
فعاليات الندوة العلمية حول المشروعات المتوسطة والصغرى بمنطقة البطنان في طبرق. (الإنترنت)
فعاليات الندوة العلمية حول المشروعات المتوسطة والصغرى بمنطقة البطنان في طبرق. (الإنترنت)
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