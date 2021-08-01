الزناتي: حلول عاجلة للمشكلات الصحية في ترهونة

من جولة وزير الصحة علي الزناتي في ترهونة وجنزور، 1 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

تعهد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.علي الزناتي بالوقوف على إتمام جميع الإجراءات ووضع حلول عاجلة لجميع المشاكل في مدينة ترهونة، لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلُصت جولة أجراها الوزير، السبت، في مدينتي ترهونة وجنزور إلى الحاجة لإنشاء مركز أمراض الكلى في ترهونة، وإنشاء مستشفى عام آخر، مختبر طبي مرجعي، مصرف دم، مركز عزل آخر، جهاز إسعاف، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واطَّلع الزناتي على «الوضع المتهالك والمدمر للمستشفى العام ترهونة؛ والذي يحتاج إلى صيانة متكاملة عاجلة، وتم إدراجه ضمن مشاريع الصيانة. كما زار الوزير موقع إنشاء مركز العزل بالمدينة، وتم تزويده بجميع المستلزمات ومنظومة أكسجين».

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وتضمنت الجولة أيضًا زيارة إلى مركز الكلى ترهونة، واتضح من الزيارة مدى الوضع المتهالك للمركز. وفي نهاية الجولة توجّه الزناتي إلى مستشفى القروي الداون، ووضع ملاحظات كثيرة بخصوص الصيانة والتجهيز، والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

كانت جولة الوزير بدأت بزيارة مركز الكلى جنزور، وجرى دراسة إمكانية تفعيل شراء الخدمة لتقديم خدمات غسيل الكلى وأمراض الكلى، وإعطاء ملاحظات للشركة المنفذة للصيانة.

من جولة وزير الصحة علي الزناتي في ترهونة وجنزور، 1 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

من جولة وزير الصحة علي الزناتي في ترهونة وجنزور، 1 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

من جولة وزير الصحة علي الزناتي في ترهونة وجنزور، 1 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

من جولة وزير الصحة علي الزناتي في ترهونة وجنزور، 1 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

من جولة وزير الصحة علي الزناتي في ترهونة وجنزور، 1 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

من جولة وزير الصحة علي الزناتي في ترهونة وجنزور، 1 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)