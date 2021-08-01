«الأرصاد» تحذر من «كتلة هواء ساخن» تؤثر على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 09:39 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب كتلة من الهواء الساخن اليوم، تؤثر على أغلب مناطق ليبيا.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 33 و45 درجة مئوية على مختلف المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:
الطقس: السماء صافية، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتسجل تراجعًا يوم الغد على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 33 و37 درجة مئوية على أغلب المناطق الساحلية، وما بين 40 و45 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها-غات – غدامس – الحمادة:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين 41 و44 درجة مئوية.

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