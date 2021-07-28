مؤسسة النفط: السيطرة على فوران بئر في حقل تابع لشركة الزويتينة بخبرات وطنية

بئر في أحد الحقول التابعة لشركة الزويتينة، 28 يوليو 2021، (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على فوران البئر «د34ا» بحقل «103د» التابع لشركة الزويتينة للنفط بمجهودات وخبرات المهندسين والفنيين الليبيين، وتكاتف الجهود بين المعينين بالمؤسسة والشركة والشركات المشغلة والخدمية.

وجرت السيطرة على الحادث، الذي وقع يوم الأحد الماضي، في فترة زمنية «قياسية» لم تتجاوز 72 ساعة، عبر تركيب مانع انفجار إضافي، وإيقاف تسرب الغاز وإغلاق البئر، وتجهيز وضخ سائل الحفر لقتل البئر وتأمين تركيب مجموعة رأس البئر وإنهاء العمل ومنه تصريف الحفارة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى الصعوبات التي تواجه المؤسسة والشركات في ظل شُح في الميزانيات، وتأثير الأمر على تآكل وتدهور لحالة الحقول، وتأثيراتها على معدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل عام.

وووجهت المؤسسة الشكر لمن مد يد العون وساهم في إنجاز العمل بالسيطرة على فوران البئر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الروح الوطنية العالية وإخلاص وتفاني العاملين بقطاع النفط والغاز في أداء مهامهم بكل حرفية ومهنية.