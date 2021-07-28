وزير النفط: نشجع على التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير المصافي

وزير النفط خلال مشاركته في جلسة منظمة العربية الآورومتوسطية، 27 يوليو 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وزير النفط والغاز محمد عون، إن الوزارة تشجع التحول نحو الطاقة النظيفة كطاقة الهيدروجين، وعموم الطاقات المتجددة، لافتا إلى تبنيها خطط تطوير وإنشاء مصافي نفط.

جاء ذلك في كلمة له بالمائدة المستديرة لجلسة منظمة العربية الآورومتوسطية للتعاون الاقتصادي، أمس الثلاثاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأعطى عون نبذة عن قطاع النفط في ليبيا، كما تحدث عن فرص الاستثمار في ليبيا في مجال النفط والغاز، وأشاد بكفاءة وخبرة الشركات الألمانية في مجالات «النفط والغاز، والطرق والجسور، والإنشاءات».

وتناولت جلسة المنظمة «احتياجات القطاع الخاص في ليبيا للمساهمة في مجالات الطاقة والنفط، وفرص العمل والتعاون المشترك مع الشركات الألمانية خصوصا في مجالات الطاقة والنفط، وتشجيع ليبيا للتحول نحو الطاقات المتجددة، وعرض شراكة ألمانية بالخصوص».