وزير الصحة ينصح بإغلاق جزئي في عدة مدن ومناطق غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 يوليو 2021, 03:19 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على الزناتي, سبها 25 يوليو 2021. (مؤتمر صحفي)

نصح وزير الصحة على الزناتي، بإغلاق جزئي من السابعة مساء إلى السادسة صباحًا في عدة مدن ومناطق غرب ليبيا، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد فيها.

جاء ذلك خلال نقاش بين الزناتي ورئيس الحكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على الهواء مباشرة من سبها؛ حيث يعقد اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة.

- وزير الصحة: 916 ألف مواطن سجلوا في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا

وأوضح الزناتي أن 916 ألف مواطن سجّلوا في منظومة التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد، متوقعًا توريد نحو مليون جرعة من أنواع مختلفة من اللقاحات.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مدينة سبها، لعقد اجتماع مجلس الوزراء للمرة الأولى في المدينة.

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