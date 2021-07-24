حظر تجول في سوقي الخضار والأغنام غدا في القرة بولي ومنع فتح المحال لمواجهة كورونا

فرد أمن ببلدية أمن القره بوللي, (صفحة مديرية أمن القرة بولي على فيسبوك)

أعلن مديرية أمن القره بوللي، فرض حظر التجول غدًا الأحد في سوق الخضار وسوق الأغنام، كما قررت منع فتح المحال التجارية والغذائية والمقاهي وصالونات الحلاقة، ضمن إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واستثنت المديرية، من القرار الصيدليات والمخابز ومحطات البنزين مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية، وفق بيان للمديرية اليوم.

وتابعت المديرية أن قرارها جاء بسبب «خطورة هذا الوباء وغياب الوعي عند الكثير من الناس، وعدم التقيد بالإجراءات الموضوعة بخصوص الوقاية من هذة الجائحة»، ما تسبب في زيادة انتشار الوباء، وزيادة معدل الإصابة.

وبحسب البيان، ستنشر المديرية دوريات داخل المدينة ومثلث سوق الخضار سوق الأغنام لفرض الحظر، فيما يطلب الالتزام بضوابط الحظر، محذرة من يخالف ذلك بتحمل المسؤولية التامة وأنه سيتعرض للمساءلة القانونية.