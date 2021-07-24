تونس وفرنسا تؤكدان التزامهما بدعم المسار السياسي الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | السبت 24 يوليو 2021, 12:27 صباحا
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت تونس وفرنسا التزامهما بمواصلة دعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ لاستكمال النتائج الإيجابية التي حققها المسار السياسي في ليبيا، وتركيز دعائم الاستقرار في البلد والمنطقة ككل.

جاء ذلك في مباحثات وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس الجمعة بمقرّ الوزارة، مع كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي المكلّف بالسياحة والفرنسيين في الخارج والفرنكوفونية جون باتيست لوموان.

وتطرق الطرفان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها المسار السياسي في ليبيا وفق وزارة الخارجية التونسية في بيان لها.

كما يأتي اللقاء في إطار زيارة عمل يؤديها المسئول الفرنسي إلى تونس لمتابعة الحملة التضامنية التي أطلقتها باريس لدعم المنظومة الصحية التونسية في مجابهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

يذكر أن فرنسا التي ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو، وتونس إلى جانب والنيجر وكينيا الأعضاء غير الدائمين، تطابقت مواقفها بشأن انسحاب القوات الأجنبية، في الجلسة الأخيرة بشأن ليبيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال الجلسة، إن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا يجب أن يبدأ بالمرتزقة السوريين، فيما شدد وزير الخارجية التونسي، على أن سحب المقاتلين الأجانب ضرورة لدعم الاستقرار في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء مواجهة الأهلي طرابلس والخمس في الدوري الممتاز (فيديو)
رياضة محلية
فضيحة بيغاسوس: دعاوى قضائية وتحقيقات ونفي اتهامات
دولى
انتهاء المباراة.. (النصر 0-1 الأخضر) في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه كريم بنزيما بـ«كورونا»
رياضة عالمية
تصادم طائرتين في مطار دبي
عربى
هبوط نجوم أجدابيا والأنوار والوحدة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية
رياضة محلية
«رويترز»: ماكرون يغير هاتفه بعد فضيحة التجسس
دولى
(فيديو) انتهاء مباراة التعاون والأهلي بنغازي .. شاهد التسجيل عبر قناة الوسط
رياضة محلية
«دايملر» مستعدة للتحول بالكامل إلى تصنيع السيارات الكهربائية بحلول 2030
سيارات
ليبيا ورحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية في طوكيو 2020
رياضة محلية
بين الإيقافات والغرامات المالية.. عقوبات كبيرة من «المسابقات» تجاه أندية الدوري
رياضة محلية
أكثر من نصف الراشدين في الاتحاد الأوروبي ملقحون بالكامل ضد «كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ناومي أوساكا توقد المرجل في أولمبياد طوكيو 2020