الجرندي يدعو أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى التوافق حول القاعدة الدستورية لاستكمال خارطة الطريق

دعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة، لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك «لاستكمال خارطة الطريق في ليبيا»، مؤكدا أنه لا سبيل لحل الأزمة في ليبيا إلا بحوار وطني يعيد الاستقرار والأمن للبلاد.

وقال الجرندي، في كلمته أمام مجلس المن الدولي، اليوم الخميس، إنه «لا بديل عن وجود مشروع ليبي خالص لخروج البلد الجار من أزمته»، معتبرا أن «سحب المقاتلين الأجانب شرط أساسي، لتحقيق الاستقرار في ليبيا لما يشكلون من خطر على ليبيا ودول الجوار أيضا».