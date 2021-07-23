منظمة إنسانية: 130 مهاجرا في خطر قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون على متن قارب في عرض البحر، (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت منظمة إنسانية نداء استغاثة جديد لصالح 130 مهاجرا غير شرعيين «يواجهون مخاطر» قبالة سواحل ليبيا.

وقال مشروع «آلارم فون»: «لقد اتصل بنا أشخاص في خطر، يقولون إنهم على متن زورق مطاطي أبيض تتسرب إليه المياه ويشرف على الغرق»،حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأضاف المشروع التابع لمنظمة «ووتش ذا ميد» غير الحكومية إن هؤلاء المهاجرين بحاجة إلى المساعدة، معقبا أنه «أبلغ السلطات المعنية بالأمر».

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وفي أكتوبر العام 2014، تأسس المشروع الإنساني من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية.