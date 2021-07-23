«بلدي نالوت» يدعو الأهالي إلى توخي الحذر مع ازدياد إصابات كورونا وقلة العناصر الطبية

شعار المجلس البلدي نالوت. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المجلس البلدي نالوت أهالي البلدية بتوخي الحذر مع ازدياد انتشار جائحة كورونا هذه الأيام، في البلديات والمناطق المجاورة، وتطور الوضع الوبائي وازدياد الحالات المصابة بالفيروس.

وقال المجلس، في بيان اليوم، إن البلدية تعاني من نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز العزل، لذلك على الأهالي أخذ الموضوع بجدية والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية والصادرة من جهات الاختصاص والابتعاد عن التجمعات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 616 حالة شفاء، و22 حالة وفاة.

- بعد تسجيل 2171 حالة.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس 2020، إلى 229 ألفا و406 حالات، بينها 40 ألفا و792 نشطة، و185 ألفا و468 شفاء، و3344 وفاة، فيما بلغت حصيلة المطعمين 490 ألفا و614 شخصا.