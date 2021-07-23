تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في مركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 05:34 مساء
أحد العناصر الطبية يرافق أحد المرضى. (مركز سبها الطبي)

سجل مركز العزل بمركز سبها الطبي، 11 إصابة بفيروس كورونا، أمس الخميس، من مدينة سبها وبلديات الجنوب، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

وقال المركز، في بيان الخميس، إن مركز العزل التابع لمركز سبها الطبي يشهد تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، سواء من مدينة سبها أو من مختلف مدن المنطقة الجنوبية .

وأوضح أن إصابات كورونا الـ 11، منها ست حالات على الأكسجين العادي، فيما توزعت حالتي الوفاة بحالة لكل من مرزق، والشاطئ.

- بعد تسجيل 2171 حالة.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2171 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 616 حالة شفاء، و22 حالة وفاة.

وقال المركز، في بيانه رقم «463»، إنه تسلم، أمس الخميس، 5017 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2846 عينة، وإيجابية 2171 عينة بنسبة 43.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

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