إصابات بين البسيطة والمتوسطة في حادثين مرورين بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 02:19 مساء
دمار بادي على سيارة تعرضت لحادث مروري في عين زارة، 22 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أصيب عدة أشخاص جراء حادثين مروريين وقعا في عين زارة وطريق السكة، على ما أعلنت مديرية أمن طرابلس، الخميس.

ووقع الحادث الأول بالقرب من النصب التذكاري بطريق عين زارة؛ نتيجة دخول خاطئ دون انتباه وعدم إعطاء الأسبقية، ما تسبب في إصابة شخصين إصابات بسيطة، حسب ما نشرت المديرية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- إصابة شخصين جراء حادث مروري مروع على الطريق السريع بطرابلس

في حين نجم الحادث الثاني عن السرعة الزائدة ما أدى إلى اصطدام سائقة مركبة نوع «كيا» في عمود إنارة ودخولها عكس الطريق؛ ما تسبب في إصابات بين البسيطة والمتوسطة.

دمار بادي على سيارة تعرضت لحادث مروري في عين زارة، 22 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)
سيارة تصطدم بعمود إنارة بطريق السكة، 22 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)
سيارة تصطدم بعمود إنارة بطريق السكة، 22 يوليو 2021. (مديرية أمن طرابلس)
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