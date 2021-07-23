«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخليج ودرنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على ساحل الخليج ودرنة، وغدا ظهرا، على ساحل طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادر عن المركز، أن الرؤية جيدة على طول الساحل، فيما تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية على معظم الساحل، وتكون قليلة، غدا، على ساحل خليج سرت.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول، غدا، إلى شرقية على ساحل زوارة ومتغيرة الاتجاه على باقي الساحل سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 مترا.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.