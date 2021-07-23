دبلوماسي روسي: موسكو تحافظ على اتصالات نشطة مع جميع الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 01:08 مساء
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر دبلوماسي روسي إن موسكو «تحافظ على اتصالات نشطة وجها لوجه وهاتفية مع جميع أطراف النزاع» في ليبيا، وذلك بالتزامن مع زيارة وفد يمثل «القيادة العامة».

وتعليقًا على تصريحات لمدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة خالد المحجوب، حول زيارة وفد عسكري إلى روسيا، قال الدبلوماسي لوكالة «تاس» الروسية، الخميس: «نحافظ على اتصالات نشطة وجهًا لوجه وعبر الهاتف مع كل الأطراف .. نجري حوارا دبلوماسيا وعسكريا».

وشدد المصدر على أن مثل هذه الاتصالات تكتسب أهمية خاصة اليوم لأن «الوضع في ليبيا لا يزال معقدا».

- وفد عسكري من القيادة العامة يتوجه إلى موسكو

والأربعاء، أعلن المحجوب أن وفدا عسكريا يرأسه الفريق خيري التميمي، مدير مكتب قائد القوات العامة المشير خليفة حفتر، الذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، حمل معه رسالة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من المشير حفتر.

وسبق أن دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى «إشراك كل القوى المعنية في عملية تسوية الأزمة الليبية، بما في ذلك قيادة الجيش الوطني وممثلو النظام السابق»، كما أعرب عن الاستعداد لمساعدة أجهزة السلطة الجديدة المشكلة في مارس الماضي في إجراء الاستفتاء حول الدستور، وتنظيم الانتخابات نهاية العام.

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