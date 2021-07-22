مستشفى بني وليد: عدد أسطوانات الأوكسجين لا يغطي احتياجات المدينة مع سرعة انتشار وباء «كورونا»

مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن عدد الأسطوانات في المستشفى والمصنع لا يغطي احتياجات المدينة في ظل انتشار وباء فيروس «كورونا»، بعد ازدياد الإصابات بين المواطنين لعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.

وناشد التويجر، عبر «بوابة الوسط» جميع الأهالي بسرعة إرجاع الأسطوانات التي في منازلهم، وطالب من لديه أسطوانات لا يحتاجها، بتسليمها إلى المستشفى لتوفير جزء منها لمصانع زليتن ومصراتة لتعبئتها.

وحذّر التويجر، من أنه في حال استمرار زيادة أعداد المصابين؛ فإن المصنع لا يمكنه توفير احتياجات المصابين بأعداد كبيرة، ولن يكون بمقدوره توفير الأوكسجين حتى لأقسام المستشفى الداخلية.

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يشار إلى أن الاحصائية الأسبوعية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أظهرت تزايد حالات الإصابة المؤكدة في بني وليد، إذ قفزت من 185 إصابة إلى 602 حالة مؤكدة خلال أسبوع.