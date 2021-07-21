تشغيل مصنع للأكسجين بمركز عزل معيتيقة

جولة لوزير الصحة علي الزناتي في مركز عزل معيتيقة، 12 يوليو 2021. (وزارة الصحة)

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تركيب وتشغيل مصنع للأكسجين بمركز عزل معيتيقة في طرابلس بقوة 90 بار ضمن خطتها للرفع من الجهوزية القصوى في مراكز العزل الخاصة بعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

والسبت الماضي، شهد مركز عزل معيتيقة ازدحاما في الحالات المصابة بفيروس كورونا، مع عدم وجود أسرة طبية كافية في المراكز الأخرى، وذلك في وقت تزايد فيه عدد الإصابات في ليبيا.

وتفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي مركز عزل معيتيقة الإثنين الماضي، وزار المرضى الموجودين في المركز، وتفقد قسم الغسيل الكلوي لمرضى «كورونا»،و قسم العناية الفائقة، وقسم حضانات الأطفال وغرفة العمليات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء الفرامات الطبية الخاصة بالمركز.

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والمركز من أكبر مراكز العزل في ليبيا، حيث تبلغ السعة السريرية الحالية أكثر من 170 سريرًا، ومن المتوقع زيادة في السعة السريرية لتصل إلى 200 سرير، وفق وزارة الصحة.

وفي آخر الإحصائيات، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء إصابة 1781 حالة جديدة بالفيروس في عموم البلاد ليترفع إجمالي الإصابات إلى 226 ألف و701 حالة، منها 38 ألف و916 نشطة، و184 ألف و476 متعافيا، فيما توفي 3 آلاف و309 حالات.