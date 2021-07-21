طرابلس والزاوية المركز الأكثر شفاءً من «كورونا» في أسبوع

مواطن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» داخل مركز طبي في بنغازي، 25 أبريل 2021. (الإنترنت)

تصدرت العاصمة طرابلس إجمالي حالات الشفاء من فيروس «كورونا» بنسبة 46%، خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 18 يوليو الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهرت إحصائية أسبوعية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجمالي حالات الشفاء خلال هذه الفترة بلغ 2850 حالة، من بينها 1330 حالة في العاصمة طرابلس. وأوضحت الإحصائية أن الزاوية المركز حلت في المرتبة الثانية بـ620 حالة شفاء، تلتها مصراتة بواقع 537 حالة، و76 في سبها، و57 في الخمس، و49 في غريان، و47 في بني وليد و32 في صبراتة، و20 في الشويرف.

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أما في الزنتان، فقد بلغت حالات الشفاء 15 حالة، و12 في الحوامد، و10 لكل من سرت والقلعة، و9 في قصر بني غشير، و5 لكل من السبيعة العجيلات والشاطئ، و4 في غدامس وزلطن، وحالة واحدة في كل من الكفرة والقبة ووازن. يشار إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 184 ألفًا و476 متعافى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.