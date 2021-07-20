«مفوضية الانتخابات» توجه رسالة إلى الليبيين في العيد

رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح. (أرشيفية: الإنترنت)

هنأت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» الشعب الليبي لمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة عزمها تحقيق تطلعات الليبيين في استحقاق 24 ديسمبر.

وأشارت «المفوضية»، في رسالة بهذه المناسبة، إلى أن «عملية تسجيل الناخبين ما زالت مستمرة، وأنها رصدت حتى الآن تسجيل أكثر من 2.5 مليون ناخب»، داعية الليبيين إلى «المشاركة في الانتخابات التي ستقود إلى بناء وطن آمن مستقر وينعم بالسلام». ونبهت «المفوضية» المواطنين، الذين سبق لهم التسجيل في أي استحقاق انتخابي، إلى أنهم يعدون مسجلين كناخبين ولا داعي لإعادة التسجيل مرة أخرى.

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وفي الرابع من يوليو أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات»، فتح سجل الناخبين إلى 31 يوليو الجاري. وخلال افتتاح «المركز الإعلامي للمفوضية»، أشار رئيس المفوضية عماد السايح إلى التسجيل عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي «المدار» و«ليبيانا».