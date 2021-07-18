مفوضية الانتخابات تأسف لـ«الحملات المغرضة» وتحذر من مخاطر تناظر العمل الإرهابي في 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 01:36 مساء
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح. (أرشيفية: الإنترنت)

عبرت المفوضية العليا للانتخابات عن أسفها «لما تتعرض له من حملات مغرضة للنيل من سمعتها، وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية».

وحذرت المفوضية، في بيان بشأن استحقاق 24 ديسمبر اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه الأحد، من أن هذه الحملة قد تضعها في «مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي حدث في 2 مايو العام 2018».

وأعاد البيان، الذي هنأ الليبيين بقرب حلول عيد الأضحى، التأكيد أن المفوضية هي «السلطة الانتخابية السيادية في البلاد بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته»، مشيرا إلى أن «ما تقوم به المفوضية من عمليات وتمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها».

المفوضية: ملتزمون بالمعايير الدولية
وأكدت المفوضية «الالتزام بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في تنفيذ العمليات الانتخابية»، وأعربت عن تمسكها في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات».

وفي السابع من يوليو الجاري، شكك رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في مقابلة مع «التلفزيون العربي» القطري في حيادية رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، قائلا: إن عدم إجراء الاستفتاء على المسودة «يضع علامات استفهام حول حياديته».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أسعار الأضاحي في ليبيا
كاريكاتير
إصابة وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد بفيروس كورونا
دولى
الاحتلال يقتحم الأقصى ويحاصر المصلين
عربى
زعيم حركة طالبان «يؤيد بشدة» تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان
دولى
أوروبا تشدد التدابير لاحتواء موجة جديدة مرتقبة من «كوفيد-19»
دولى
«بوابة الوسط» ترصد أرقام وإحصاءات الأسبوع الـ19 في الدوري الليبي الأقل تهديفا
رياضة محلية
«منبر المرأة»: 17 يوليو «علامة مظلمة» في تاريخ المشاركة السياسية للمرأة الليبية
ليبيا
قرار بفتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة في السعودية
عربى
عقيلة يوضح أسباب رفض مشروع الميزانية (فيديو)
ليبيا
الغويل في حوار مع «الوسط»: توحيد المصرف المركزي يعيد إلى الدينار الليبي عافيته
ليبيا
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: الدبيبة إلى نيويورك وفي يده ملف «المعوقات»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هيونداي تكشف إلنترا 2022