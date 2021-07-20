«اليونيسف» تعبر عن قلقها من تصاعد حالات الإصابة بـ«كورونا» في ليبيا وسط معدلات التطعيم المنخفضة

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا. (الإنترنت)

عبرت منظمة «اليونيسف» في ليبيا عن قلقها من تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط معدلات التطعيم المنخفضة.

وذكرت المنظمة أن ليبيا تشهد ارتفاعًا مقلقًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين حيث بلغت الإصابات ذروتها. وقد سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض6,061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 يوليو، وهوأعلى معدل يومي منذ ظهور الجائحة.

متحور دلتا شديد العدوى

وأوضحت المنظمة أن ليبيا تجاوزت 221,495 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء مع تواجد المتحور دلتا شديد العدوى في البلدان المجاورة وعلى الأرجح في ليبيا. وينتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء ليبيا مع زيادة بنسبة 270 ٪ في الغرب، و480 ٪ في الجنوب و50 ٪ في شرق البلاد، معتبرة أن هذه الأرقام مخيفة بما فيه الكفاية ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير بسبب النقص الحاد في الاختبارات والقدرة المختبرية.

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وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى، «نحن قلقون من الانتشار السريع للفيروس في البلاد»، مضيفا أن معدلات التطعيم منخفضة للغاية، والانتشار سريع. وطالب موسى بسرعة الاستجابة، قائلا: «أهم شيء يمكننا القيام به لوقف انتشار فيروس كورونا والمتحورات هو ضمان التطعيم».

وأشار الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا أن البلدان ذات التغطية العالية بجرعتين من اللقاحات تمكنت من خفض معدل الاستشفاء والوفيات بشكل كبير. ودعا إلى اتباع «الإجراءات الوقائية والالتزام بها».

ارتداء الكمامات

وحث موسى الجميع في ليبيا على ارتداء الكمامات، ومواصلة التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بشكل متكرر والتطعيم عشية عيد الأضحى، متمنيا «لجميع الأطفال في ليبيا وعائلاتهم عيدًا آمنًا وصحيًا».

وقالت منظمة «اليونيسف» في ليبيا أنه تعطل نظام الرعاية الصحية الليبي بسبب سنوات طويلة من عدم الاستقرار، يواجه القطاع الصحي في ليبيا مزيدًا من التحديات مع ارتفاع معدلات الانتقال المجتمعي، كما وأنه يكافح للحد من الانتشار السريع للفيروس ولتلبية احتياجات السكان.

التوصيل الآمن للقاحات

وأكدت «اليونيسف» دعمها للسلطات الوطنية وتوسع نطاق الاستجابة لفيروس كورونا، بما في ذلك دعم إطلاق التطعيم الوطني لفيروس كورونا والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

كما أكدت مواصلة تقديم الدعم من أجل التوصيل الآمن للقاحات واستخدامها في ليبيا، وأشارت المنظمة أنها سلمت ثلاث دفعات من لقاح فيروس كورونا من خلال مرفق كوفاكس حتى الأن، ويتم توزيع اللقاحات على مراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد بالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية في ليبيا.