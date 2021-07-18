ترحيل 140 مهاجرا مصريا عبر مطار معيتيقة إلى الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 08:32 مساء
المهاجرون المصريون أثناء ترحيلهم بمطار معيتيقة، الأحد 18 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ترحيل 140 مهاجرًا مصريًّا عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن برنامج الترحيل الطوعى.

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عملية الترحيل جرت بعد استيفاء كافة الترتيبات والإجراءات القانونية والاحترازية وبالتنسيق بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ممثلًا لوزارة الداخلية والسفارة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضحت أن المهاجرين المصريين جرى نقلهم من مركز إيواء أبورشادة بمدينة غريان والعودة بهم إلى طرابلس لترحيلهم عبر مطار معيتيقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن قائمة المرحلين تشمل 76 مواطنًا كانوا محتجزين في مركز احتجاز بمدينة درج منذ 7 أشهر، و38 مواطنًا من مركز احتجاز بورشادة في غريان، و19 مواطنًا من مركز احتجاز طريق السكة، و4 مواطنين من مركز احتجاز عين زارة، و3 مواطنين كانوا محتجزين في مركز احتجاز المباني الصناعية منذ أكثر من 3 أشهر.

وأهابت وزارة الخارجية المصرية في بيان بالمواطنين المصريين ضرورة توخي الحذر لعدم الوقوع ضحية لشبكات الهجرة غير الشرعية الإجرامية، التي تُعرضهم لمخاطر بالغة، ولفقدان حياتهم في بعض الحالات، خلال هذه المحاولات في ظل الممارسات الإجرامية لهذه العصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن السفارة المصرية في ليبيا قامت بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية، لترتيب برامج لإعادة تأهيل المواطنين المصريين العائدين للقاهرة، لتسهيل إعادة إدماجهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

المهاجرون المصريون أثناء ترحيلهم بمطار معيتيقة، الأحد 18 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)
المهاجرون المصريون أثناء ترحيلهم بمطار معيتيقة، الأحد 18 يوليو 2021. (وزارة الداخلية)
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