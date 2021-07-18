اعتداء جديد يطال إحدى أعلى الآبار إنتاجا للمياه بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة

آثار الاعتداء التي طالت البئر «079» بالحقل الجنوبي بالخط «C3». (منظومة الحساونة - سهل الجفارة)

أعلنت منظومة الحساونة - سهل الجفارة، مساء اليوم الأحد، تعرض إحدى آبار إنتاج المياه الواقعة بالحقل الجنوبي إلى اعتداء وتخريب من قبل «مخربين»، محذرة من انهيار المنظومة حال استمرار الاعتداءات والسرقة والتخريب على حقول آبار مياه بالمنظومة.

وقالت منظومة الحساونة - سهل الجفارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «البئر (079) بالحقل الجنوبي بالخط (C3)» تعرضت اليوم لاعتداءات، وذلك بعد أسبوع من الاعتداء الذي طال البئر (241) بالمنظومة.

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وأوضح المصدر أن البئر (079) كانت قبل الاعتداء من ضمن الآبار المنتجة وتعتبر أيضًا ضمن أعلى الآبار إنتاجية، حيث يصل إنتاجها اليومي إلى أكثر من 5 آلاف متر مكعب من المياه يوميًّا، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات «تحدث في ظل عجز وغياب تام لكتيبة حماية المشروع المتواجدة بالحقول رغم الدعم الممنوح لها من قبل الجهاز».

وأكدت منظومة الحساونة - سهل الجفارة أن هذه الاعتداءات «أصبحت تهدد بانهيار المنظومة بالكامل وانقطاع المياه على أغلب المدن والمشاريع الزراعية التي مصدر إمدادها من مياه منظومة الحساونة – سهل الجفارة ما لم تتدخل الجهات المعنية لحماية حقول الآبار وردع المخربين وبشكل عاجل».

آثار الاعتداء التي طالت البئر «079» بالحقل الجنوبي بالخط «C3». (منظومة الحساونة - سهل الجفارة)

آثار الاعتداء التي طالت البئر «079» بالحقل الجنوبي بالخط «C3». (منظومة الحساونة - سهل الجفارة)

آثار الاعتداء التي طالت البئر «079» بالحقل الجنوبي بالخط «C3». (منظومة الحساونة - سهل الجفارة)