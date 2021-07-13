النهر الصناعي: 145 بئرا خارج الخدمة بعد تخريب إحدى الآبار بالحقل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 12:53 مساء
الاعتداء على بئر بالحقل الغربي، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (النهر الصناعي)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، اليوم الثلاثاء، خروج البئر «241» بالحقل الغربي من الخدمة «نهائيًّا» بعد اعتداء مجهولين عليها، وتخريب معداتها وأجهزتها الكهربائية وقطع الكوابل داخل غرفة التحكم بها.

وقال الجهاز، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن هذا الاعتداء يرفع حصيلة الآبار المعتدى عليها إلى 174 بئرًا، تمكنت فرق الصيانة من إعادة 29 منها إلى الخدمة، فيما خرج العدد الباقي من الخدمة نهائيًّا بسبب حجم التخريب والتدمير الذي تعرضت له مكوناتها.

وحذر من أن استمرار هذه الاعتداءات «يهدد الأمن المائي» للبلاد، وحض على ضرورة تعاون مؤسسات الدولة المعنية كافة لتشكيل رأي عام يرفض هذه الممارسات، وشدد على «دور المواطن في حماية حقوقه المائية من عبث المعتدين بالإبلاغ عنهم ليتسنى توعيتهم ومحاسبتهم بالقانون».

وناشد الجهاز الجهات الأمنية والشرطية لتحمل مسئوليتها في «حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه للمدن ومناطق الاستهلاك واعتبار حماية حقول الآبار مصدر الإمداد المائي قضية أمن قومي للوطن».

الاعتداء على بئر بالحقل الغربي، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (النهر الصناعي)
الاعتداء على بئر بالحقل الغربي، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (النهر الصناعي)
الاعتداء على بئر بالحقل الغربي، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (النهر الصناعي)
الاعتداء على بئر بالحقل الغربي، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (النهر الصناعي)
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