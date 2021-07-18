«أمن المرافق والمنشآت» تدين هجوم أوباري: لن يكون عائقا أمام تنفيذ الواجب الوطني

المصرف التجاري الوطني فرع طبرق. (الإنترنت)

استنكرت مصلحة أمن المرافق والمنشآت «الهجوم الإرهابي الذي نفذ على أعضاء الحراسة التابعين لفرع المصلحة في سبها (مكتب أوباري) أثناء تأدية واجبهم في حراسة المصرف التجاري فرع أوباري، مؤكدة أن «هذه الحوادث لن تكون عائقا أمام تنفيذ الواجب الوطني المقدس».

وتمنت المصلحة، في بيان صادر الأحد، «الشفاء العامل للشرطي نور الدينة محمد عبدالنبي، الذي استقبله رئيس المصلحة بمدينة طرابلس لتلقي العلاج بإحدى المصحات الخاصة». مشيدة بـ«توجيه وزير الداخلية إلى كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة الجنوبية بملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة».

وتعرض المصرف التجاري بالمدينة إلى «رماية عشوائية»، وصفتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان بـ«الهجوم الإجرامي». وأسفر الهجوم عن «استشهاد (ر.ع) محمد علي محمد جبريل التابع لفرع مصلحة أمن المرافق والمنشآت سبها، وإصابة الشرطى نورالدين محمد عبد النبى وهما يؤديان عملهما في حراسة المصرف»، وفق وزارة الداخلية.