إغلاق مقر المسح الوبائي بمركز مصراتة الطبي بعد إصابة كامل الفريق بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 يوليو 2021, 02:30 مساء
مقر مركز العزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز مصراتة الطبي إغلاق مقر فريق المسح الوبائي بالمركز حتى إشعار آخر، نتيجة إصابة كامل الكادر الطبي العامل في الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان، السبت، أن وحدة التشخيص الجزيئي ستعمل على استقبال عينات المرضى والمسافرين من فريق الرصد والتقصي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال فترة الإغلاق.

كما سيتم العمل على توحيد منظومة الرصد والتقصي على مستوى بلدية مصراتة خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق تأكيد المركز.

وأمس الجمعة، أعلن مركز مكافحة الأمراض تسجيل 2866 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة سجّلتها البلاد منذ بداية الجائحة في ليبيا خلال مارس 2020.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس إلى 217 ألفًا و434 حالة بينها 31 ألفًا و396 نشطة، و182 ألفًا و785 شفاء، و3253 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 459 ألفًا و84 شخصًا.

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