وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي

النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، وفاة النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي، قائلًا إنه من «الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق».

وقال المجلس في بيان: «بقلوب صابرة محتسبة؛ وببالغ الحزن ننعي المغفور له بإذن الله تعالى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي، أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في وطننا طيلة عمله بالمجلس».

وقدم المجلس العزاء «في هذا المصاب الأليم إلى أسرة الفقيد وجميع زملائه وللشعب الليبي، داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه جنانه، وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».