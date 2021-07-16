مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: أكدت للدبيبة أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تتحدث خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لليبيا، 24 مارس 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

التقت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حيث أكدت أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت غريفيلد إنها شددت على عقد الانتخابات على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، و«التي تعد خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا»، حسب تغريدة نقلها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع «تويتر»، اليوم الجمعة.

وخلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن أمس، قالت المندوبة الأميركية إن الحل السياسي في ليبيا «أمر ممكن وضروري وعاجل، لكنه يتطلب انتخابات يوم 24 ديسمبر» المقبل، مشددة على ضرورة «وضع الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات للتأكد من حدوث ذلك لضمان النهوض والازدهار وتوحيد البلاد».

وأضافت: «لا ينبغي إرجاء هذه الانتخابات والعملية ينبغي أن يملكها الليبيون من دون أي تدخل أو نفوذ أجنبي».