مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: أكدت للدبيبة أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 09:51 مساء
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تتحدث خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لليبيا، 24 مارس 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

التقت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حيث أكدت أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت غريفيلد إنها شددت على عقد الانتخابات على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، و«التي تعد خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا»، حسب تغريدة نقلها حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع «تويتر»، اليوم الجمعة.

وخلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن أمس، قالت المندوبة الأميركية إن الحل السياسي في ليبيا «أمر ممكن وضروري وعاجل، لكنه يتطلب انتخابات يوم 24 ديسمبر» المقبل، مشددة على ضرورة «وضع الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات للتأكد من حدوث ذلك لضمان النهوض والازدهار وتوحيد البلاد».

وأضافت: «لا ينبغي إرجاء هذه الانتخابات والعملية ينبغي أن يملكها الليبيون من دون أي تدخل أو نفوذ أجنبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطار الدوري يدخل مرحلة الحسم في القمة والقاع
رياضة محلية
«الوكالة الأوروبية»: عدد الإصابات بكوفيد سيرتفع خمس مرات بحلول 01 أغسطس
دولى
السماح لوزارة الموارد المائية بالتعاقد لتنفيذ محطات تحلية في طرابلس وبنغازي ...
ليبيا
«إير فرانس» تقترح إدماج المعلومات الصحية في تذاكر الركاب
اقتصاد
تبدل مراكز وهدف قاتل في الجولة الثامنة من الدوري الليبي
رياضة محلية
إدارة مدرسة ببني وليد تحمل أولياء أمور الطلبة مسؤولية حريق أتلف بعض فصولها
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ليبيا
المندوبة الأميركية: الحل السياسي في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في ديسمبر
ليبيا
كوبيش يؤكد أمام مجلس الأمن أهمية إجراء الانتخابات ويحذر من «انزلاق ليبيا مجددا ...
ليبيا
تخصيص أكثر من 10 ملايين دينار لإنشاء متنزه عائلي بمقر باب العزيزية
ليبيا
الدبيبة يأذن لجهاز تطوير المراكز الإدارية بتنفيذ 10 مدرجات دراسية متكاملة بجامعة...
ليبيا
الغويل يقترح سياسات وإجراءات لإعادة توزيع الدخل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما الفرق بين نظامي الدفع الرباعي في السيارات؟