المندوبة الأميركية: الحل السياسي في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في ديسمبر

مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تقول إن الحل السياسي في ليبيا «أمر ممكن وضروري وعاجل، لكنه يتطلب انتخابات يوم 24 ديسمبر» المقبل، مشددة على ضرورة «وضع الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات للتأكد من حدوث ذلك لضمان النهوض والازدهار وتوحيد البلاد».

وأضافت، في كلمتها أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، قائلة: «لا ينبغي إرجاء هذه الانتخابات والعملية ينبغي أن يملكها الليبيون من دون أي تدخل أو نفوذ أجنبي، وأسعدنا الوجود الكبير في اجتماعات جنيف بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الانتقالية، وتأكيد مؤتمر برلين على التزامه بدعم إجراء الانتخابات في موعدها التي يتوقعها المجتمع الدولي، كما أقرتها خارطة الطريق».