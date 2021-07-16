وصول أولى رحلات الخطوط الليبية من «معيتيقة» إلى «غات»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 يوليو 2021, 02:54 مساء
وصول أولى رحلات الخطوط الليبية من «معيتيقة» إلى «غات»، 16 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات)

حطت بمطار غات الدولي، اليوم الجمعة، أول رحلة ركاب للخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار معيتيقة الدولي، وذلك بعد صدور قرار استئناف الرحلات غير المجدولة.

وكان في مقدمة مستقبلي الرحلة عميد وأعضاء المجلس البلدي غات، ووكيل ديوان المجلس البلدي ومديري الإدارات بالبلدية، ورئيس مديرية الأمن غات وأعيان وحكماء غات، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلاملي بالمجلس البلدي غات.

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وتقدم المجلس البلدي غات بشهادة شكر إلى المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية على المجهودات المبذولة لاستئناف الرحلات.

وأصدر المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية قرار استئناف الرحلات غير المجدولة تنفيذا لتعليمات وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية.

والأسبوع الماضي، قال المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات، إن قرار استئناف الرحلات جاء بعد عدة لقاءات أجراها عميد البلدية موسى السنوسي المهدي مع المدير العام لشركة الخطوط الجوية الليبية جلال الشاردة، وتوجيه مذكرة إلى مصلحة الطيران المدني من المجلس البلدي غات لعرض معاناة المواطنين.

وصول أولى رحلات الخطوط الليبية من «معيتيقة» إلى «غات»، 16 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات)
وصول أولى رحلات الخطوط الليبية من «معيتيقة» إلى «غات»، 16 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات)
وصول أولى رحلات الخطوط الليبية من «معيتيقة» إلى «غات»، 16 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات)
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