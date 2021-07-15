حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم (الخميس 15 يوليو 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 12:56 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال، اليوم الخميس، مع بقائها مرتفعة نسبيًا على أغلب مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على الساحل، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا من يوم السبت.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مرادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و39 درجة على الدواخل.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون متغيرة الاتجاه على غدامس.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية تصل إلى 45 درجة مئوية على غدامس.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: بين 38 و40 درجة مئوية.

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