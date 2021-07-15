حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم (الخميس 15 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث اعتدال في درجات الحرارة على مناطق الشمال، اليوم الخميس، مع بقائها مرتفعة نسبيًا على أغلب مناطق الجنوب.
رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على الساحل، وبين 34 و38 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا من يوم السبت.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات- مرادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.
- الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و39 درجة على الدواخل.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتكون متغيرة الاتجاه على غدامس.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية تصل إلى 45 درجة مئوية على غدامس.
الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: بين 38 و40 درجة مئوية.