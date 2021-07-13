النائبة أسماء الخوجة: النار أطلقت بالقرب من مقر البرلمان وسمعنا تهديدات للنواب من خارج القاعة

عضوة مجلس النواب أسماء الخوجة. (تجمع الوسط النيابي)

قالت عضوة تجمع الوسط النيابي النائبة أسماء الخوجة، إن «النار أطلقت بالقرب من مقر البرلمان» في طبرق، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، التي خصصت لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021، مضيفة كذلك أنهم سمعوا «تهديدات للنواب من خارج القاعة».

وأضافت الخوجة، في تصريح لها نشره تجمع الوسط النيابي، عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم، أنه «منذ بداية الجلسة ونحن نرى تحفزا ونية لعدم السماح بتمرير الميزانية»، مشيرة إلى أن «اللجنة التشريعية اشترطت نصابا من 120 عضوا»، وهو ما اعتبرته «شرطا تعجيزيا الغاية منه إفشال الجلسة، وكانت تعلم جيدا أن عدد الحضور لن يتجاوز 80 عضوا».

كما قالت الخوجة: «إن أقرت الميزانية لكان من المحتمل أن يتعرض بعض النواب للأذى»، مؤكدة أن «أغلب النواب أصيبوا باليأس والإحباط، وبعضهم قرر عدم حضور أي جلسة أخرى».

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وعلق مجلس النواب المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك لحين «توافر النصاب القانوني للتصويت» على المشروع، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

ونفى الناطق بليحق، بـ«شكل قاطع» ما تردد بشأن «وجود إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب»، مؤكدا أن الجلسة استمرت في مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة «بشكل طبيعي».

وقال بليحق، في بيان، في تصريح صحفي، إن بعض أعضاء المجلس احتجوا بـ«عدم توافر النصاب القانوني» للتصويت على مشروع قانون الميزانية الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية، ليحال الأمر إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.