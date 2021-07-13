بليحق: تعليق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية إلى بعد العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 يوليو 2021, 02:41 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق لمناقشة الميزانية العامة، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (مجلس النواب)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك لحين «توافر النصاب القانوني للتصويت» على المشروع.

وقال بليحق في بيان، إن بعض أعضاء المجلس احتجوا بـ«عدم توافر النصاب القانوني» للتصويت على مشروع قانون الميزانية الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية، ليحال الأمر إلى اللجنة التشرعية والدستورية بالمجلس.

وأوضح أن اللجنة أفتت استنادا إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة «توفر نصاب 120 صوتًا موافق على مشروع قانون الميزانية». وأضاف: «وحيث بلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم 82 نائبًا بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية، فقد علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون».

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر برلماني «بوابة الوسط» بأن مجلس النواب أنهى  جلسته المخصصة لمواصلة النقاش حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، دون «البت فيها». وقال المصدر إن المجلس لم يصوت على مشروع قانون الميزانية لـ«عدم وجود 120 نائبًا».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقات عسكرية مع روسيا
دولى
وفاة الصحفي والرسام الليبي عبدالحميد الجليدي
ثقافة وفن
الكوني يقول إنه طرح على المحكمة العليا فكرة لإجراء الانتخابات.. ويحذر من غضب ...
ليبيا
بالصور: ضربات الترجيح تقهر الإنجليز في ويمبلي وتمنح الطليان اللقب الأوروبي ...
رياضة عالمية
سباق دولي للحصول على مشاريع إعمار ليبيا بـ500 مليار دولار
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركية: يجب إخراج القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء ...
ليبيا
روسيا: على المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا بشكل متزامن
ليبيا
«إسكندر» التونسي يلاحق 400 مليار دولار من ثروة مزعومة للقذافي
ليبيا
جريدة «الوسط»: خيار «المصرف المركزي» على رأس حلول الدبيبة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع خرطوشة «سوبر ماريو» بـ1.56 مليون دولار