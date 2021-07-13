بليحق: تعليق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية إلى بعد العيد

جلسة مجلس النواب في طبرق لمناقشة الميزانية العامة، الثلاثاء 13 يوليو 2021. (مجلس النواب)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك لحين «توافر النصاب القانوني للتصويت» على المشروع.

وقال بليحق في بيان، إن بعض أعضاء المجلس احتجوا بـ«عدم توافر النصاب القانوني» للتصويت على مشروع قانون الميزانية الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية، ليحال الأمر إلى اللجنة التشرعية والدستورية بالمجلس.

وأوضح أن اللجنة أفتت استنادا إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة «توفر نصاب 120 صوتًا موافق على مشروع قانون الميزانية». وأضاف: «وحيث بلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم 82 نائبًا بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية، فقد علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون».

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر برلماني «بوابة الوسط» بأن مجلس النواب أنهى جلسته المخصصة لمواصلة النقاش حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، دون «البت فيها». وقال المصدر إن المجلس لم يصوت على مشروع قانون الميزانية لـ«عدم وجود 120 نائبًا».