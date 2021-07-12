أحوال الطقس اليوم: بقاء الأجواء معتدلة على غالبية مناطق الشمال

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة معتدلة اليوم، الإثنين، على غالبية مناطق الشمال، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعًا نسبيًّا اليومين المقبلين على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية، وتبقى الرطوبة عالية نسبيًّا اليوم على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و36 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا نسبيًّا اليومين المقبلين على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى بين 39 و42 درجة مئوية.