70 إصابة بـ«كورونا» في بني وليد.. والدعوة لفتح مركز العزل بأسرع وقت

عنصر طبي في أحد المراكز الصحية الليبية. (بوابة الوسط)

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد تسجيل 70 حالة موجبة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد بالمدينة من إجمالي 120 عينة سحبتها فرق التقصي والاستجابة السريعة أمس، السبت.

وأشار الناطق الإعلامي باسم اللجنة محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط » إلى تسجيل حالة وفاة لشخص مصاب بالفيروس في بني وليد يوم الجمعة الماضي، داعيًا المواطنين إلى ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

اقرأ ايضا: إجراءات احترازية لمكافحة «كورونا» في زوارة

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية ببلدية بني وليد، الدكتور أحمد الزيادي، أن تسجيل 70 حالة في يوم واحد في المدينة يستوجب من الجميع الابتعاد عن أي أماكن للتجمعات مثل المناسبات الاجتماعية وغيرها، وضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل. وشدّد على أن هذه المرحلة تتطلب فتح مركز العزل بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الجميع اليوم في مرحلة مواجهة الإصابات ومرحلة العلاج مع مرحلة الوقاية.

وقررت عدد من البلديات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثالثة لوباء «كورونا». وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2854 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 376 حالة شفاء، و8 حالات وفاة في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020.