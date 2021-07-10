الدبيبة: رفع قرار إغلاق الحدود مع تونس في القريب العاجل

الدبيبة في لقاء سابق مع نظيره التونسي هشام المشيشي. (أرشيفية: رئاسة الحكومة التونسية)

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي هشام المشيشي لمناقشة قرار إغلاق الحدود من الجانب الليبي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في تونس، وخلاله أكد الدبيبة أن «إغلاق الحدود سيتم رفعه في القريب العاجل».

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان، اليوم السبت، إن الدبيبة أكد للمشيشي أيضا أن ليبيا تقف إلى جانب تونس في حربها ضد فيروس كورونا، وأن إغلاق الحدود البرية والجوية هو «قرار وقائي وصحي لحماية الأرواح من الجانبين».

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كما أشار إلى تميز العلاقات القائمة بين ليبيا والجارة تونس، مؤكدا أنها «علاقات مثالية ولا يمكن ان تشوبها شائبة».

وجرى الاتصال جرى مساء الجمعة، وخلاله شدد المسؤول التونسي على أن بلاده تسعى إلى تطور العلاقات مع ليبيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال الليبيين والتونسيين.