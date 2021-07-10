الكشف المجاني على الأضاحي بأسواق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 01:50 مساء
إحدى أسواق الأضاحي في البلاد (أرشيفية: الإنترنت)

عقد منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بطرابلس اجتماعًا لوضع الترتيبات اللازمة للكشف عن الأضاحي ضمن جهود قطاع الزراعة بالمدينة.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، جرى تشكيل لجنة تضم عددًا من الأطباء البيطريين تتولى الإشراف عن الكشف على أضاحي العيد بالأسواق المنتشرة بعدد من المناطق.

وناقش منسق القطاع مع اللجنة المشرفة عن الحملة السنوية بالكشف على أضاحي العيد الترتيبات والاستعداد لتنفيذ برنامج الكشف المجاني على الأضاحي للمواطنين بأسواق بيع الأضاحي داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.

وتقرر أن تتولى اللجنة العمل خلال الفترة الصباحية والمسائية وأيام العيد بعيادة الهلال الأزرق بشارع الزاوية.

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