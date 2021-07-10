«الليبية للحديد والصلب» ترد على النقابة بشأن مرتبات العمال المسرحين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 09:04 صباحا
مقر الشركة الليبية للحديد والصلب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكد مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب «حرصه الكامل على صرف مرتبات العاملين بها وفي حينها دونما أي تأخير»، وذلك مع تواصل السجال بين مجلس الإدارة والنقابة بشأن مرتبات العمال المُسرّحين.

ووصفت الشركة في بيان صادر السبت، ما ورد في المنشور الصادر من مجلس إدارة عمال الشركة يوم الخميس، بأنه «مغالطات كيدية؛ تهدف إلى تحريض العمال وزرع الفتنة بين العمال والإدارة، وزعزعة الاستقرار بها».

جاء ذلك ردًا على بيان صادر عن النقابة بشأن العمال المسرحين، الذين قالت إدارة الشركة إنها ستدفع مرتباتهم بعد الترتيب مع وزارة المالية، وهو ما اعتبرته النقابة دليلًا على عدم وجود أموال بالشركة.

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وذكر بيان مجلس إدارة الشركة أن «الترتيب مع حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المالية؛ فهو فقط للتسريع وحث الوزارة على دفع المبالغ المالية المترتبة عن إيقاف الإنتاج والعمل بالشركة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه».

ودعا مجلس إدارة الشركة «كل العاملين إلى وحدة الصف والترفُّع عن الضغائن والدفع باتجاه السير قدمًا، وتغليب المصلحة العامة للشركة وللدولة الليبية على أية مصالح فئوية ضيقة». مؤكدًا أن «الشركة لم ولن تدخر جهدًا في تحسين كافة الظروف لعمالها؛ وفقًا لما يسمح به القانون واللوائح التشريعية».

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