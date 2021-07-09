الخطوط الأفريقية تسير رحلة إضافية إلى مطار قرطاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 09:26 مساء
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت شركة الخطوط الجوية الأفريقية تسيير رحلة إضافية إلى مطار قرطاج؛ لأجل إعادة المواطنين بالأراضي التونسية، يكون موعد إقلاعها في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة.

وتأتي تلك الرحلة قبيل بدء تنفيذ قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقف الرحلات إلى تونس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد هناك، حسب بيان إدارة مطار معيتيقة الدولي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والخميس، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الرابع للعام الجاري، غلق الحدود مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي نسخة «كورونا» المتحورة «دلتا» هناك، وحديث الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية عن انهيار النظام الصحي في البلاد.

وأشار حمودة إلى أن الدولة الليبية «ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في تونس جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد».

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