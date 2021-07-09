مكتب الإدارة الانتخابية في سبها ينظم محاكاة ليوم الاقتراع

برنامج محاكاة يوم الاقتراع بمدرس القدس للتعليم الأساسي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم مكتب الإدارة الانتخابية في سبها محاكاة انتخابية ليوم الاقتراعk وذلك بمدرسة القدس للتعليم الأساسي بحضور مسؤولي المكتب، وذلك استعدادا للاستحقاق المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال منسق العمليات الانتخابية بالإدارة الانتخابية سبها السنوسي الطاهر إلى «بوابة الوسط»، إن المحاكاة التي جرت أمس الخميس، تهدف إلى نشر الثقافية الانتخابية بين شريحة الطلاب خصوصا الذين وصلوا السن القانونية، ويحق لهم التسجيل بسجل الناخبين والإدلاء بأصواتهم.

وأكد الطاهر أن شريحة الشباب مهمة في المجتمع، موضحا أنه لهذا يأتي برنامج المحاكاة ضمن خطط إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية العليا للانتخابات، والتي تعمل على تعزيز المشاركة الانتخابية لمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف علي بلال من قسم التدريب بمكتب الإدارة الانتخابية في سبها إلى «بوابة الوسط»، أن برنامج المحاكاة كان عبارة عن تنفيد عملية الانتخاب ليوم الاقتراع، حيث يتبع الطلاب الإجراءات الرسمية من الوقف على قوائم الناخبين والمترشحين والدخول إلى محطة الاقتراع بعد التأكد من الهوية واستلام ورقة الاقتراع إلى الخلوة ثم الحبر ووضع الورقة في صندوق الاقتراع.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات مطلع الأسبوع الجاري إعادة فتح سجل الناخبين لتحديثه في إطار استعداداتها للانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

برنامج محاكاة يوم الاقتراع بمدرس القدس للتعليم الأساسي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

برنامج محاكاة يوم الاقتراع بمدرس القدس للتعليم الأساسي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

برنامج محاكاة يوم الاقتراع بمدرس القدس للتعليم الأساسي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)