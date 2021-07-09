وزارة التعليم: اللجنة الاستشارية توصي بإيقاف الدراسة أسبوعا بعد العيد

تلاميذ داخل فصل دراسي بإحدى مدارس بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أوصت اللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإيقاف الدراسة لمدة أسبوع بعد عيد الأضحى، على ما أعلن، الخميس، وزير التعليم موسى المقريف.

وقال المقريف، في تصريحات نقلتها صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، إن توصية اللجنة تأتي في ضوء المخاوف من ازدياد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بعد إجازة عيد الأضحي، وتهدف إلى تسهيل رصد وتتبع أي حالات إصابة أو تفشي.

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وأكد أن سلامة المعلمين والإداريين، والطلاب، هو «الخيار الأول» لوزارة التربية والتعليم، وشدد على الحرص على توفير الظروف المُلائمة لاستكمال العام الدراسي في جميع المراحل بما يضمن سلامة الطلاب.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، أيضا إيقاف الدراسة موقتا بالجامعات الليبية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، مطالبة جميع العاملين في القطاع بضرورة اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة جائحة «كورونا».

ويأتي ذلك في وقت واصلت الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» في ليبيا ارتفاعها مسجلة، الجمعة، أعلى حصيلة منذ بداية الوباء في مارس 2020، مع 1710 حالات جديدة. ويتزامن ذلك أيضا مع تأكيد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل، دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء.