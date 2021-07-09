وزارة التعليم: اللجنة الاستشارية توصي بإيقاف الدراسة أسبوعا بعد العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 01:52 مساء
تلاميذ داخل فصل دراسي بإحدى مدارس بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أوصت اللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإيقاف الدراسة لمدة أسبوع بعد عيد الأضحى، على ما أعلن، الخميس، وزير التعليم موسى المقريف.

وقال المقريف، في تصريحات نقلتها صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، إن توصية اللجنة تأتي في ضوء المخاوف من ازدياد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بعد إجازة عيد الأضحي، وتهدف إلى تسهيل رصد وتتبع أي حالات إصابة أو تفشي.

- بسبب زيادة إصابات «كورونا».. وزارة التعليم العالي تعلن إيقاف الدراسة بالجامعات إلى ما بعد عيد الأضحى
حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا مع دخولها الموجة الثالثة

وأكد أن سلامة المعلمين والإداريين، والطلاب، هو «الخيار الأول» لوزارة التربية والتعليم، وشدد على الحرص على توفير الظروف المُلائمة لاستكمال العام الدراسي في جميع المراحل بما يضمن سلامة الطلاب.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، أيضا إيقاف الدراسة موقتا بالجامعات الليبية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، مطالبة جميع العاملين في القطاع بضرورة اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة جائحة «كورونا».

ويأتي ذلك في وقت واصلت الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» في ليبيا ارتفاعها مسجلة، الجمعة، أعلى حصيلة منذ بداية الوباء في مارس 2020، مع 1710 حالات جديدة. ويتزامن ذلك أيضا مع تأكيد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل، دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق
عربى
26 كولومبياً وأميركيان شاركوا في اغتيال رئيس هايتي
دولى
تحالف «فايزر/بايونتيك» يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»
دولى
المختبر المرجعي في مصراتة: أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليبيا
انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حصر دواء أميركي لـ«ألزهايمر» على فئة واحدة.. ما هي؟