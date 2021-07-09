حصيلة قياسية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا مع دخولها الموجة الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 11:32 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 1710 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 280 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020. 

وقال المركز في بيانه رقم «452»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 5050 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 3340 عينة، وإيجابية 1710 عينة بنسبة 33.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وتأتي الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات في وقت أكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل، دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء، وعزى الارتفاع في الحالات إلى انتشار السلالة الهندية (متحور دلتا) في دول الجوار.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في ليبيا في مارس 2020، إلى 201 ألف و236 حالة بينها 180 ألفا و484 شفاء، و17 ألفا و520 نشطة، و3232 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 422 ألفا و269 شخصا.

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