«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على ساحل درنة وخليج بومبة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة.