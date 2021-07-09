«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 11:14 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على ساحل درنة وخليج بومبة تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة. 
- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية. 
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى  طبرق:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر يصل اليوم إلى 2.50 متر على ساحل درنة. 
- البحر خفيف الموج على ساحل الخليج وبنغازي، وقليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية. 
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

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