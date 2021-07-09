وكيل وزارة المالية يطالب بـ«سرعة» تنفيذ قرار صرف رواتب العاملين بالشركات المتعثرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 09:09 صباحا
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (الوزارة)

طالب وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم أبوعجيلة عكرة، الجمعة، مدير إدارة الميزانية بالوزارة بضرورة السرعة في اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المؤيدة لصرف رواتب العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة.

وتأتي مطالبة الوكيل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم «58» لسنة 2021، بشأن تخصيص مبلغ لتسوية رواتب العاملين بالشركات المتعثزة والمنسحبة، ورغبة في تخفيف العبء المعيشي على هذه الشريحة مع اقترار عيد الأضحى المبارك، وفق بيان أطلعت عليه «بوابة الوسط». 

- «اقتصاد الوفاق»: حصر 60% من الشركات والمصانع المتعثرة في المنطقة الغربية

وطلب الوكيل كذلك من مدير إدارة الميزانية بضرورة موافاته بتقرير مفصل وعاجل لما تم بالخصوص.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة السابقة الانتهاء من حصر 60% من الشركات والمصانع المتعثرة في المنطقة الغربية. وأكد وزير الاقتصاد السابق فرج بومطاري، في سبتمبر، أهمية التواصل بين ممثلي العاملين بالشركات المتعثرة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة لـ«توحيد الرؤى والاتفاق على الآليات اللازمة لمعالجة أوضاع تلك الشركات».

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