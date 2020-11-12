«اقتصاد الوفاق»: حصر 60% من الشركات والمصانع المتعثرة في المنطقة الغربية

اجتماع لجنة الشركات المتعثرة بوزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق، 10 نوفمبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الانتهاء من حصر 60% من الشركات والمصانع المتعثرة في المنطقة الغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشركات المتعثرة لمناقشة تقارير نتائج الزيارات الميدانية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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وتضمنت نتائج الزيارات الميدانية البيانات الخاصة بالوضع القانوني والفني لتلك الشركات والمصانع، والالتزامات المالية الخاصة بها، وعدد العمالة وتوصيات الفريق المكلف بالحصر.

وأوضح رئيس اللجنة مصطفى قدارة، أن الفريق يعمل على استكمال مهامه بحصر الشركات والمصانع في طرابلس الكبرى خلال الأيام المقبلة، ثم البدء في حصر الشركات والمصانع المتعثرة بالمناطق الأخرى.