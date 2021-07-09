الإعلان عن بؤر انتشار «كورونا» في ليبيا خلال الأيام الأخيرة

موظفات وعاملات صحيات في مركز طبي بالكفرة. (أرشيفية: الإنترنت)

حدد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د. طارق جبريل بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، قائلاً إنها تتركز في مدن الوسط الليبي والغرب والجنوب.

وأضاف أن أكثر المناطق التي شهدت تسجيل إصابات خلال الأسبوع الماضي هي: المدن الحدودية مثل الزاوية والجميل وغات في الجنوب، وكذلك جرى تسجيل ارتفاعات في منطقة مصراتة بالكامل والزواية وطرابلس، حسب تصريح نشره المركز، مساء الخميس.

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وأشار إلى أن ليبيا دخلت الموجة الثالثة من الوباء يسبب انتشار السلالة الهندية (متحور دلتا) في دول الجوار. كما نبه بأن الزيادة في نسبة الحالات الموجبة بلغت 5% وكانت زيادة ثابتة لأكثر من أسبوع، «وهو وضع مقلق للغاية».

ونصح بضرورة الحفاظ على التباعد والمطهرات والكمامات ومنع لزحام في الأماكن المغلقة، «فالتجمعات الكبيرة تؤدي لمشاكل كبرى وسبب رئيسي في انتشار المرض في الدول المختلفة».