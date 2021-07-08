المنفي وكوبيش يستعرضان التطورات السياسية وإجراءات لجنة «5+5» لفتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 06:09 مساء
لقاء المنفي مع المبعوث الأممي يان كوبيش والوفد المرافق له، الخميس 8 ويليو 2021. (المجلس الرئاسي)

استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش المستجدات والتطورات على الساحة الليبية، وفي مقدمتها ملف الانتخابات المزمع إقامتها في ديسمبر المقبل، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لإعادة فتح الطريق الساحلي، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمالها الأخرى.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن لقاء المنفي وكوبيش الذي جرى اليوم الخميس في العاصمة طرابلس تطرق أيضا إلى مناقشة جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

وشارك المنفي وكوبيش، صباح اليوم، في مراسم تسليم تقرير لجنة المتابعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، والتي جرت بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري وعدد من الوزراء والمسؤولين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي بنغازي (0 × 0) الأخضر في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
كأس أوروبا: المنتخب الإنجليزي إلى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك
رياضة عالمية
تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية
ليبيا
ترامب يقرر ملاحقة «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل»
دولى
وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل
عربى
حلم ميسي مع الأرجنتين يقترب بنهائي مثير أمام البرازيل بعد 4 إخفاقات في كوبا ...
رياضة عالمية
6 مباريات جديدة في الأسبوع الـ17 من الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة حساء للتخلص من سموم الجسم