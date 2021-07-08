المسماري: تعرض وحدات اللواء 128 لهجوم بمنطقة سوكنة بالجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 يوليو 2021, 11:55 صباحا
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن «وحدات من اللواء 128 التابع للجيش الوطني الليبي تعرّضت لهجوم من قبل أربع سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة»، ليلة الخميس.

وأضاف المسماري في بيان، أن «العصابة الإرهابية انسحبت هاربة بعد أن واجهها رد مناسب من قبل اللواء»، معتبرًا الحادث «استفزازًا واضحًا وصريحًا ومتعمدًا» ويهدُف إلى «تصعيد المواجهة المسلحة، وعرقلة وقف إطلاق النار».
 
واتهم من وصفهم بـ«التكفيريين المتطرفين» بالسعي إلى «توريط  الجيش الوطني الليبي في اشتباكات» بهدف «اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل».

وأشار البيان إلى تأكيد القيادة العامة التزامها التام  بمبادئ اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في ليبيا، مشددة في الوقت نفسه على أن أي استفزاز سيواجه بـ«قوة وحزم».

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