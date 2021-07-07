توقيع اتفاقية شراكة علمية بين جامعة بني وليد وأكاديمية الدراسات العليا في مصراتة

مراسم توقيع اتفاقية الشراكة العلمية بين جامعة بني وليد وأكاديمية الدراسات العليا في مصراتة. (الإنترنت)

وقعت جامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة علمية مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في مصراتة، بحضور عدد من المسؤولين بجامعة بني وليد والأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بجامعة بني وليد، فرج الشقار لـ«بوابة الوسط»، أن الاتفاقية شملت افتتاح عدد من القاعات الدراسية التابعة للأكاديمية بجامعة بني وليد.

وذكر الشقار أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة أعمال تعكف إدارة جامعة بني وليد على تنفيذها وفق الخطط الاستراتيجية للجامعة لإتاحة الفرصة أمام الطلاب من مدينة بني وليد لاستكمال مشوارهم التعليمي.

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وحضر مراسم توقيع الاتفاقية رئيس جامعة بني وليد، صلاح الدين الساعدي، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا مصراتة إبراهيم الصغير، ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بجنزور رمضان المدني، ورئيس جامعة مصراتة فرج أبوشعالة، ووكيل الشؤون العلمية بجامعة بني وليد أسامة غيث، ومدير إدارة الدراسات العليا والتدريب والمعيدين بجامعة بني وليد عبدالله المطاع، وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات وعمداء المدارس والكليات ورؤساء الأقسام بالأكاديمية الليبية.

مراسم توقيع اتفاقية الشراكة العلمية بين جامعة بني وليد وأكاديمية الدراسات العليا في مصراتة. (الإنترنت)

مراسم توقيع اتفاقية الشراكة العلمية بين جامعة بني وليد وأكاديمية الدراسات العليا في مصراتة. (الإنترنت)