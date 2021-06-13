توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين جامعتي بني وليد ومصراتة

رئيس جامعة بني وليد ورئيس جامعة مصراتة أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجامعتين. (الإنترنت)

وقعت جامعتا بني وليد ومصراتة، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجامعتين، على ما أفاد مدير مكتب الإعلام بجامعة بني وليد، فرج الشقار «بوابة الوسط»، اليوم الأحد.

وقال الشقار إن مذكرة التفاهم بين الجامعتين تنص على وضع خطط للتعاون المشترك وآليات التنفيذ مع الأدوات والأقسام لدى الجامعتين، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والخبراء لإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والملتقيات العلمية، وتشمل أيضا تبادل المطبوعات والنشرات والرسائل العلمية والمؤلفات والدوريات التي تصدر عن الجامعتين، ودعم الدراسات العليا لدى الطرفين، والإشراف المشترك أو المباشر على البحوث العلمية المقدمة للنشر أو الترقية.

كما تنص المذكرة أيضا على التعاون بين الجامعتين في تقديم الاستشارات التعليمية والأكاديمية والفنية والإدارية، والمساهمة في تطوير المقررات الدراسية لبرامج الدراسات العليا وتحديث البحث العلمي والتأليف والترجمة وتبادل المعلومات العلمية، والاشتراك في تطوير برامج التأهيل والتدريب للموظفين والمعيدين ومساعدي البحاث بما يضمن النشاط العلمي والبحثي للطرفين.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس جامعة بني وليد، صلاح الساعدي، ورئيس جامعة مصراتة، فرج أبوشعالة، بحسب مدير المكتب الإعلامي لجامعة بني وليد.

رئيس جامعة بني وليد ورئيس جامعة مصراتة أثناء التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجامعتين. (الإنترنت)